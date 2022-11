Ci andavano i re deposti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci andavano i re deposti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESILIO

Significato/Curiosita : Ci andavano i re deposti

Neanche in grecia le cose andavano meglio in quanto, tornato al potere il partito di trikoupis, il governo fu poi deposto nel 1901 in seguito ai moti...

Distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con andavano; deposti; In un programma tv vi andavano i dilettanti; Dopo quel programma, i bambini andavano a letto; andavano all arrembaggio; Comandavano le antiche legioni romane; Lo si infliggeva ai re deposti ; Cerca nelle Definizioni