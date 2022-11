L altare della Roma imperiale costruito nel 9 A.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L altare della Roma imperiale costruito nel 9 A.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L altare della roma imperiale costruito nel 9 a.c

costruiti in marmo a roma: il tempio di giove statore (costruito nel 146 a.c.) e il tempio di ercole vincitore nel foro boario (databile al 120 a.c.)...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire da...