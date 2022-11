Denunciare all autorità giudiziaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Denunciare all autorità giudiziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACCUSARE

Significato/Curiosita : Denunciare all autorita giudiziaria

Costituzione della repubblica italiana, l'autorità giudiziaria italiana dispone direttamente della polizia giudiziaria; l'origine di questa prescrizione costituzionale...

In forma abbreviata e sospesa (quo usque tandem...) con l'intenzione di accusare il suo destinatario di abusare della pazienza, dell'indulgenza, o della...

