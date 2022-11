Apostrofare... la folla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apostrofare... la folla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARRINGARE

Significato/Curiosita : Apostrofare... la folla

Presso la scuola media di tivoli terme. nella sua vita da insegnante, non amava menzionare la sua carriera artistica, tanto da farsi apostrofare come "professoressa...

Malfa e non gradito dai vertici dell'azienda, fu allontanato; riprese ad arringare il pubblico mettendo i politici alla gogna, sulla stessa falsariga e secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 novembre 2022

Altre definizioni con apostrofare; folla; Si affolla no per i pasti; Si affolla no d estate; Ospita le affolla te Settimane della moda; Si affolla va di ragazzi dopo le ore di studio; Cerca nelle Definizioni