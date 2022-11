Lo è anche un bulgaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è anche un bulgaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLAVO

Significato/Curiosita : Lo e anche un bulgaro

Significati, vedi bulgaria (disambigua). coordinate: 42°45'n 25°30'e / 42.75°n 25.5°e42.75; 25.5 la bulgaria (ascolta[·info]; in bulgaro: , traslitterato:...

Il termine slavo è usato per definire: lingue slave – un gruppo di lingue indoeuropee come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 novembre 2022

