Fu provata... a Bikini - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ATOMICA

Significato/Curiosita : Fu provata... a bikini

Si viene a creare scompiglio in città. inoltre il ritmo e la mole di lavoro per spongebob e squiddi diventa sovrumana. il sindaco di bikini bottom (che...

9 agosto 1945: il fungo atomico, causato da fat man su nagasaki, raggiunse un'altezza di 18 km. la bomba atomica (chiamata anche "bomba a" secondo una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

