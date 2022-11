Nativa d una regione etiopica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativa d una regione etiopica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Nativa d una regione etiopica

Del tessenei e alla collaborazione con i capi del tigrè in funzione anti-etiopica; così come ebbe grande rilievo l'azione repressiva di cesare maria de vecchi...

Dimensioni. per tale ragione si diffuse l'opinione che l'odierna razza abissina sia la diretta discendente dei felini egizi, quelli che diedero volto e...