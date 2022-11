Cosi è l amica sicura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è l amica sicura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIDATA

Significato/Curiosita : Cosi e l amica sicura

Telefono c'è jess, così gli dice che potrebbe averlo amato ma ormai non è più così sicura di quel sentimento. dean si sposa con lindsay (una compagna di scuola)...

Donato fidato (i am weasel) è una serie televisiva animata statunitense del 1997, creata da david feiss. la serie è incentrata su donato fidato, una donnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

Altre definizioni con cosi; amica; sicura; cosi è il detto pronunciato male da un ignorante; cosi è il freddo... quando è eccessivo; cosi è un testo che tratta un solo argomento; Nel tennis, cosi è detta una battuta di servizio imprendibile; La fata amica di Peter Pan; Recipiente di ceramica dell antica Grecia; Natio di una Repubblica islamica ; amica per la pelle; sicura , immancabile; Lo risarcisce l assicura tore; L incidente per le assicura zioni; Una vecchia assicura zione; Cerca nelle Definizioni