Come una condotta medica rimasta vacante del titolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una condotta medica rimasta vacante del titolare.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTERINA

Significato/Curiosita : Come una condotta medica rimasta vacante del titolare

Di roma, successore di san pietro», con decorrenza della sede vacante dalle 20:00 del 28 dello stesso mese: da quel momento il suo titolo è diventato...

Independiente tiene dt para visitar a colón: serrizuela dirigirá de forma interina, su www.airedesantafe.com.ar. url consultato il 27 luglio 2022. ^ (es)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

