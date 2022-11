Avanzo di un oggetto spezzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avanzo di un oggetto spezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONCONE

Significato/Curiosita : Avanzo di un oggetto spezzato

Parola data ed assolver il suo debito, spezzato un robusto ramo di fico, lo sgrossa, lo leviga e gli dà la forma di pene umano e denudate le parti posteriori...

Il perno moncone è una protesi dentaria fissa utilizzata in odontoiatria per la ricostruzione completa di una corona in seguito a devitalizzazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 novembre 2022

Altre definizioni con avanzo; oggetto; spezzato; Un disavanzo nel bilancio; Disavanzo di cassa; Disavanzo , buco di bilancio; Disavanzo finanziario; Un oggetto simbolico; Accresce il valore di un oggetto ; Non lo è l oggetto nuovo; oggetto offerto in omaggio; Nello spezzato sono diversi dalla giacca; Come il cuore spezzato dopo una delusione d amore; spezzato in molti segmenti; Ha cambiato forma ma non si è spezzato ; Cerca nelle Definizioni