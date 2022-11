Sistema in cui lo Stato esercita anche il potere religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema in cui lo Stato esercita anche il potere religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CESAROPAPISMO

Significato/Curiosita : Sistema in cui lo stato esercita anche il potere religioso

Sorge lo stato come istituzione impersonale, che esercita il potere politico supremo su un dato territorio, chiede lealtà ai propri sudditi ed esercita le...

Papocesarismo. il cesaropapismo è realizzato quando il potere politico controlla il potere religioso. nella sua forma più estrema, il cesaropapismo è una teoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 novembre 2022

