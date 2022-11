Persone importanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone importanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTORITÀ

Significato/Curiosita : Persone importanti

Very important person, in acronimo v.i.p. (traducibile in italiano dalla lingua inglese come "persona molto importante"), è una locuzione generalmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autorità (disambigua). con il termine autorità (dal latino auctoritas, da augeo, accrescere) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 novembre 2022

