Vasta regione del Sudamerica divisa tra Argentina, Paraguaye Bolivia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasta regione del Sudamerica divisa tra Argentina, Paraguaye Bolivia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHACO

Significato/Curiosita : Vasta regione del sudamerica divisa tra argentina, paraguaye bolivia

Notevole per il sudamerica. la guerra del chaco (1932 – 1935) combattuta tra la bolivia e il paraguay per il controllo del fiume paraguay, si concluse con...

chaco – personaggio de i quattro dell'apocalisse chaco o gran chaco – regione dell'america meridionale dipartimento del chaco – dipartimento del paraguay... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con vasta; regione; sudamerica; divisa; argentina; paraguaye; bolivia; La più vasta isola greca; La più vasta valle d Italia; vasta , molto grande; vasta parte del mondo; È nato nella regione di Ancona; La regione con la Franciacorta; L antica regione di Samo; regione dell Austria; Il punto estremo del sudamerica ; Un importante fiume sudamerica no; Monete sudamerica ne; Volatile sudamerica no; Provincia belga divisa fra i Fiamminghi e i Valloni; divisa ... omogenea; La misura della divisa dell evaso; Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca; Il ballo dell argentina ; Forma scenografiche cascate tra argentina e Brasile; Bionda argentina anche opinionista di Tiki Taka; Martha __, celebre pianista argentina ; La capitale governativa della bolivia ; Lo sono le Repubbliche di bolivia e Ruanda; Evo, ex-presidente bolivia no; Un bacino tra bolivia e Perù; Cerca nelle Definizioni