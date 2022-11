Una nota Mara della politica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota Mara della politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARFAGNA

Significato/Curiosita : Una nota mara della politica

mara carfagna, all'anagrafe maria rosaria carfagna (salerno, 18 dicembre 1975), è una politica, ex modella e showgirl italiana. dopo aver lavorato per...

Mara carfagna, all'anagrafe maria rosaria carfagna (salerno, 18 dicembre 1975), è una politica, ex modella e showgirl italiana. dopo aver lavorato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

