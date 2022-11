Una domanda scritta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una domanda scritta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISTANZA

Significato/Curiosita : Una domanda scritta

istanza – nel diritto, l'atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento istanza - in ambito videoludico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con domanda; scritta; Coloro che domanda no il rilascio di documenti; Come mai tipica domanda dei bimbi; Sinonimo di domanda ; domanda ... televisiva; La scritta sul tasto che si preme per ascoltare; La scritta in cima alla Croce; L informazione scritta su eventi di carattere civico; Una nota scritta a margine;