La sostanza detta anche colla giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sostanza detta anche colla giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGAR AGAR

Significato/Curiosita : La sostanza detta anche colla giapponese

L'agar-agar (noto anche come agar, dal nome malese delle alghe rosse) è un polisaccaride usato come gelificante naturale e ricavato da alghe rosse appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

