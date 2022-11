Quello che resta... d una ferita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello che resta... d una ferita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CICATRICE

Significato/Curiosita : Quello che resta... d una ferita

Neeham che parte subito per stoccolma, ma viene attaccata e ferita da dei sicari che le portano via il computer col programma e innescano una bomba che le...

Cicatrizzazione si possono presentare alterazioni: per eccesso (cicatrice ipertrofica) o per difetto (cicatrice atrofica). alcune sono come delle piastrine gialle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con quello; resta; ferita; quello abbondante soddisfa l agricoltore; È pregiato quello di acacia; quello d acciaio gela; In quello botanico non crescono verdure; Si presta con attenzione; Lucertola con la cresta ; resta sempre all ancora; Fisicamente presta nte; Indelebile ricordo di una ferita ; Riferita ad una nota dinastia che regnò a Napoli; Che fa male come una ferita ; Procurarsi una ferita superficiale; Cerca nelle Definizioni