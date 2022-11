Pietre preziose... per tagliare il vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre preziose... per tagliare il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIAMANTI

Significato/Curiosita : Pietre preziose... per tagliare il vetro

per la terra santa. a venezia si compravano e vendevano tesori di vario genere: spezie, metalli preziosi, pietre preziose, avorio, sete e vetro. il successo...

Vedi diamante (disambigua). disambiguazione – "diamanti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi diamanti (disambigua). il diamante è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

