Magistrati civili in aleuni comuni italiani del Medioevo - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : GONFALONIERI

Nobiltà, la carica di gonfaloniere dava diritto alla nobiltà civica per sé e per i propri eredi (patriziato). si eleggevano gonfalonieri anche in altri comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Nobiltà, la carica di gonfaloniere dava diritto alla nobiltà civica per sé e per i propri eredi (patriziato). si eleggevano gonfalonieri anche in altri comuni...