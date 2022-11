Le loro notizie sono sempre molto attendibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le loro notizie sono sempre molto attendibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BENINFORMATI

Significato/Curiosita : Le loro notizie sono sempre molto attendibili

Satirici si intendono per fake news (in lingua inglese, in italiano: notizie false, notizie fasulle o, ancora, pseudonotizie): informazioni false o fuorvianti...

Presso haynau per chiedere la resa della guarnigione, convinti di essere beninformati riguardo alla vittoria di novara. si inizia a capire che le notizie che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con loro; notizie; sono; sempre; molto; attendibili; Doloro si, insopportabili; Vicende assai doloro se; Sanno rendere piacevole e divertente la loro compagnia; I valoro si guerrieri dell antico Giappone; È ricco di notizie utili; Vi si attingono le notizie ; Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro; Cronista in cerca di notizie ; Lo sono i Tir; sono frequenti d inverno; sono tutti sotto le armi; Lo sono le Williams tenniste; Giunge sempre inatteso; Non sempre vanno d accordo con la suocera; Resta sempre all ancora; Indulgenze, commiserazioni non sempre benevole; Pasto molto abbondante; Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz; molto appariscenti; molto affilato; Verifica l attendibili tà delle risposte di un teste; attendibili , che godono di credito; Cerca nelle Definizioni