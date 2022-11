Lavoro che sembra non aver termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoro che sembra non aver termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TELA DI PEELOPE

Significato/Curiosita : Lavoro che sembra non aver termine

A breve termine (mbt). il "modello tripartito" di baddeley ed hitch venne teorizzato come alternativa a quello dei magazzini a breve termine formulato...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con lavoro; sembra; aver; termine; Permette il lavoro da casa; Il capolavoro di Apuleio; La paga di 30 giorni di lavoro ; Un lavoro da redazione; Tessuto la cui trama lo fa sembra re trapuntato; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra ; sembra reale ma non lo è; Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua; È meglio non aver ne poco in zucca; Può aver e la tracolla; È traver sata da Rodano e Saona; Prestigio che ogni politico vorrebbe aver e; Fissa un termine massimo; termine del Basic; Un termine del bridge; termine generico che indica il cibo per animali; Cerca nelle Definizioni