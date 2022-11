Fu istituito nel 1979 con l entrata in vigore dello Sme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu istituito nel 1979 con l entrata in vigore dello Sme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECU

Significato/Curiosita : Fu istituito nel 1979 con l entrata in vigore dello sme

Europea nel 1979, data dell'entrata in funzione dello sme il sistema monetario europeo, detto anche sme, entrato in vigore il 13 marzo 1979, sottoscritto...

Come unità di conto europea, predecessore dell'euro ecu – codice iso 3166-1 alpha-3 dell'ecuador écu – nome francese di alcuni tipi di moneta, corrispondente...

