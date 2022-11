Si interessa solamente di se stesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si interessa solamente di se stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EGOCENTRICO

Significato/Curiosita : Si interessa solamente di se stesso

Composto. se la durata del prestito è superiore al periodo di tempo per cui l'interesse viene conteggiato, si parla di tasso di interesse composto, perché...

Proprio punto di vista da quello altrui. secondo piaget il "linguaggio egocentrico", tipico dei bambini dai tre ai sei anni, accompagna le attività solitarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con interessa; solamente; stesso; interessa il collezionista; interessa no la Polizia Scientifica; Uno squilibrio che interessa l endocrinologo; Quella alimentare interessa l ecologo; Donna che entra in chiesa solamente come turista; solamente , unicamente, appena; Possono vederla solamente i mattinieri; Non di più, solamente ; Gruppo di opere dello stesso ciclo; Abita sullo stesso pianerottolo; Lo stesso che leone marino; Abbandonato a se stesso , trascurato;