Un insieme multicolore di pezzi di tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un insieme multicolore di pezzi di tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATCHWORK

Significato/Curiosita : Un insieme multicolore di pezzi di tessuto

Versioni moderne sono multicolore e vendute in due pezzi identici, da tagliare e combinare insieme. il kanga è costituito da un rettangolo di cotone stampato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi patchwork (disambigua). patchwork il patchwork (tradotto indica "lavoro con le toppe") è un manufatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

