La delude chi non mantiene una promessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La delude chi non mantiene una promessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ASPETTATIVA

Significato/Curiosita : La delude chi non mantiene una promessa

aspettativa, diritto aspettativa, sociologia aspettativa, economia valore atteso, matematica altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con delude; mantiene; promessa; La perde chi agisce in modo delude nte; Le tradisce chi delude ; Una risposta che delude ; Risposta delude nte; La mantiene chi è di parola; mantiene i liquidi caldi o freddi ing; Si mantiene non eccedendo nelle calorie consumate; La bocca che mantiene un segreto; Guidò gli ebrei verso la Terra promessa ; Un parola d onore: ogni promessa è __; Biblica terra promessa ; promessa falsa che non verrà mantenuta; Cerca nelle Definizioni