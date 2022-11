Combattono contro i capodogli a notevole profondità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combattono contro i capodogli a notevole profondità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CALAMARI GIGANTI

Significato/Curiosita : Combattono contro i capodogli a notevole profondita

i misticeti si nutrono prevalentemente in acque superficiali, molti odontoceti si spingono più in profondità. i capodogli e gli zifidi si immergono a...

I calamari giganti, ritenuti un tempo creature mitiche, sono calamari della famiglia architeuthidae, composta da circa otto specie del genere architeuthis... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

