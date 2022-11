Canaletti che raccolgono le acque piovane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canaletti che raccolgono le acque piovane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCOLI

Significato/Curiosita : Canaletti che raccolgono le acque piovane

È alimentato da fori praticati nella muratura che raccolgono l'acqua piovana, il che fa presumere che il santuario non si sia sviluppato attorno al pozzo...

Lirica simposiaca, vedi scolio (poesia). con il termine scolio (plurale scoli [scolî]; più raro scolii; talvolta scholia, dalla traslitterazione in latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con canaletti; raccolgono; acque; piovane; canaletti veneziani; canaletti di Venezia; canaletti di campagna; canaletti per irrigare i campi; Piccole masse a forma di globo che raccolgono un liquido vitale; Si raccolgono in reste; raccolgono francobolli; Piantano e raccolgono verdure; Dipinti simili all acque rello; Durante il suo regno nacque il Redentore; Jacque s filosofo del secolo scorso; Paludi, acque stagnanti; Deflussi di acque piovane ; Navigò in acque piovane ; Navigò in acque piovane ; Cerca nelle Definizioni