Articolazione mobile tra due ossa - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DIARTROSI

Significato/Curiosita : Articolazione mobile tra due ossa

Succedersi ravvicinato, in senso prossimo distale, di più articolazioni mobili che, instaurandosi tra le ossa che compongono la mano stessa, permettono di distinguerne...

Tutte le diartrosi presentano tre elementi in comune, ovvero: capsula articolare, di connettivo fibroso, che circonda totalmente la diartrosi, mantenendola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

