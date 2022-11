Anziano... per attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anziano... per attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETERANO

Significato/Curiosita : Anziano... per attivita

Diurno anziani propone agli utenti varie e differenti attività a seconda del complesso. le attività che il servizio può erogare sono: attività di impegno...

Disambiguazione – "veterano" rimanda qui. se stai cercando l'analogo concetto dell'esercito romano, vedi veterano (storia romana). disambiguazione – "veterani" rimanda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con anziano; attività; È più anziano del junior; Il più anziano di due omonimi; Come l età dell anziano ; anziano quanto l altro; Un attività da agente segreto; Lo ha l attività che non danneggia l ambiente; Blocca un attività ; Ente che promuove le attività economiche; Cerca nelle Definizioni