Segue Sostiene in un romanzo di Tabucchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue Sostiene in un romanzo di Tabucchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PEREIRA

Significato/Curiosita : Segue sostiene in un romanzo di tabucchi

Classica in cui appare, per esempio, in peter pan e pirati dei caraibi). viene generalmente considerato come un romanzo di formazione, ma contiene elementi...

pereira – capitale del dipartimento di risaralda, colombia diocesi di pereira – sede di diocesi suffraganea della chiesa cattolica in colombia sostiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

Il numero che segue il per; Chi le sostiene , deve provarle; Associazione cittadina che sostiene il turismo; sostiene i cavi dell alta tensione; Chi sostiene economicamente l attività di artisti; Il più noto romanzo di William Burroughs; Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt; Un romanzo di Nabokov; Il _ di Dorian Gray, romanzo di Oscar Wilde; Sostiene _, romanzo di successo di tabucchi ; Compare nel titolo del capolavoro di tabucchi ;