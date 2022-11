Fa parte dei gas nobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parte dei gas nobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : XENO

Significato/Curiosita : Fa parte dei gas nobili

Numero atomico 17 e simbolo cl. fa parte del gruppo degli alogeni, situato nel gruppo 17 della tavola periodica. il gas cloro è verde giallastro, due volte...

Dei crossfaith, vedi xeno (album). disambiguazione – se stai cercando la serie di videogiochi, vedi xenogears#eredità. lo xeno o xenon (dal greco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

