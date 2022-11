Manfred, noto fisico e chimico tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manfred, noto fisico e chimico tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EIGEN

Significato/Curiosita : Manfred, noto fisico e chimico tedesco

Ki'ri]) (varsavia, 7 novembre 1867 – passy, 4 luglio 1934), è stata una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese. nel 1903 fu la prima...

eigen manfred a göttingen nel 1996 premio nobel per la chimica 1967 manfred eigen (bochum, 9 maggio 1927 – gottinga, 6 febbraio 2019) è stato un chimico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

