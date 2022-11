La località lussemburghese di una nota convenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località lussemburghese di una nota convenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHENGEN

Significato/Curiosita : La localita lussemburghese di una nota convenzione

(lussemburghese: bäerdref) è un comune del lussemburgo orientale. fa parte del cantone di echternach e del distretto di grevenmacher. berdorf è nota per...

Dell'ue obbligati ad aderire allo spazio schengen lo spazio schengen (meno comunemente area schengen, zona schengen) è un'area che comprende 26 stati europei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

