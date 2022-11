Era a denominazione di una zona interna del globo terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era a denominazione di una zona interna del globo terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSOL

Significato/Curiosita : Era a denominazione di una zona interna del globo terrestre

Vaste aree della superficie terrestre. la presenza di un particolare bioma in una zona geografica è in funzione del tipo di clima in essa presente. i fattori...

osol 22 gk motoki sakai 10 novembre 1995 (25 anni) 1.92 m 10 2 toyoda gosei 25 rw hiroki motoki 14 febbraio 1992 (28 anni) 1.82 m 79 208 osaki osol 27... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

Altre definizioni con denominazione; zona; interna; globo; terrestre; denominazione di Origine Protetta; Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre; denominazione di alcuni ragni tropicali di grosse dimensioni; denominazione di un gruppo di leghe magnetiche; La zona dove si produce un vino in esclusiva; Relativi ad una certa zona ; Il parallelo che delimita a nord la zona torrida; Ha una zona temperata ma non è un emisfero terrestre; Sigla del Fondo Monetario interna zionale; Amnesty interna tional; Acclamazione teatrale interna zionale; Cella interna dell antico tempio greco; Piccole masse a forma di globo che raccolgono un liquido vitale; Primo satellite inviato in orbita intorno al globo ; Li hanno sia il cervello che il globo terrestre; Indicava uno strato del globo ; Ha una zona temperata ma non è un emisfero terrestre ; Fascia mobile della crosta terrestre ; Un sinonimo di extraterrestre ; Vecchio nome di uno strato terrestre ; Cerca nelle Definizioni