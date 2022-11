Coprono senza celare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprono senza celare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VELI

Significato/Curiosita : Coprono senza celare

Redentore) e tutta la veste di caterina, ricoperta da un peplo verde in modo da celare qualsiasi ricordo di nudità. a questa stessa altezza si allineano, procedendo...

Veikko hakulinen veli-matti ahonen, saltatore con gli sci finlandese veli kavlak, calciatore austriaco veli lampi, calciatore finlandese veli-matti lindström... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

Altre definizioni con coprono; senza; celare; Le coprono i guanti; coprono frequenze a lunghissima distanza; Si coprono di foglie; coprono le pareti; Si dice d una cifra senza rotti; Il pugile... senza pile; L Andrea definito dal Vasari pittore senza errori; Il pianista le fa senza muoversi; Possono celare perle; Una tenda per celare ; Travestire o truccare per celare la vera identità; Con gli occhi socchiusi, per celare le emozioni; Cerca nelle Definizioni