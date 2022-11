Connazionali di Djokovic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Connazionali di Djokovic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Connazionali di djokovic

Novak dokovic, noto con la traslitterazione djokovic e detto nole (in cirillico serbo pronuncia[·info] ['nvak 'kvi]; belgrado, 22...

I serbi (in serbo o srbi) sono una popolazione slava meridionale che vive prevalentemente in serbia, montenegro, repubblica serba di bosnia ed erzegovina...