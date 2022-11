Abitante di una rinomata stazione termale emiliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante di una rinomata stazione termale emiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALSESE

Significato/Curiosita : Abitante di una rinomata stazione termale emiliana

Italiano di 19 848 abitanti della provincia di parma in emilia-romagna. famosa stazione termale tra le più importanti d'italia, è rinomata per le sue...

Salsomaggiore terme (sèls in dialetto salsese o sälsmagiór in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 19 848 abitanti della provincia di parma in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

