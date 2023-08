Un contenitore floscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore floscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Un contenitore floscio

Riunivano gli omosessuali. da qui quindi il termine; dallo spagnolo flojo ("floscio"), ossia individuo senza carattere e privo di forza di volontà, da cui... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. l'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

