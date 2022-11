La zona dove si produce un vino in esclusiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona dove si produce un vino in esclusiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CRU

Significato/Curiosita : La zona dove si produce un vino in esclusiva

Coltivato in lombardia nel comune di scanzorosciate dove si produce il vino omonimo moscato di scanzo docg. moscato di alessandria o zibibbo: è un vitigno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cru. il termine cru è un francesismo che nel corso degli anni ha assunto un significato sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con zona; dove; produce; vino; esclusiva; Relativi ad una certa zona ; Il parallelo che delimita a nord la zona torrida; Ha una zona temperata ma non è un emisfero terrestre; Timothy __, in 007 zona pericolo; La piazzola dove l aereo si prepara al decollo; Il Sai di dove nti bruciata; Pretesti per sottrarsi a un dove re; Area dove i cani possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio; produce le moto Monster; La produce la saponetta; Le riproduce il GPS; produce la Scénic e la Twingo; Smerciano vino ; Gewürz vino aromatico; La teca... piena di vino ; La mosca che affligge il bovino ; Finisce esclusiva mente su visi maschili; La zona delimitata, produttrice esclusiva di un vino; Gli enti che operano esclusiva mente a fini benefici; La zona produttrice esclusiva di un vino; Cerca nelle Definizioni