Vocabolo, riferito a una preghiera, con cui si indica una lunga serie di nomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocabolo, riferito a una preghiera, con cui si indica una lunga serie di nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITANIA

Significato/Curiosita : Vocabolo, riferito a una preghiera, con cui si indica una lunga serie di nomi

Dei tali si dà questo nome a una persona inesistente cui si ricorre per fare un esempio. tallone di achille con questa espressione si indica il punto...

Giovanni lindo ferretti e ambrogio sparagna, vedi litania (album). la litania (dal latino litania, che a sua volta è dal greco antico taea, derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

