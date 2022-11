Se è vizioso, non ha fine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è vizioso, non ha fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIRCOLO

Significato/Curiosita : Se e vizioso, non ha fine

Le espressioni circolo virtuoso e circolo vizioso intendono riferirsi a una combinazione stabile di due o più condizioni tali per cui il mantenimento...

circolo – figura retorica consistente nel terminare un periodo con la stessa parola con cui è cominciato circolo – sinonimo di cerchio circolo – sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

