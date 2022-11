Visitano in gran numero l Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visitano in gran numero l Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRANIERI

Significato/Curiosita : Visitano in gran numero l italia

Ufficiali delle presenze turistiche inseriscono venezia al terzo posto in italia per numero di visitatori dopo roma e milano nel 2015 e 2016 con oltre 10 milioni...

Emigranti italiani che rientravano nel paese, piuttosto che da stranieri. il flusso di stranieri cominciò a prendere consistenza solo verso la fine degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

