Un vino sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un vino sardo

Nepente – nome comune di un genere di piante carnivore (nepenthes) nepente di oliena – nome di un vino sardo della famiglia del cannonau nepente – nella...

Il cannonau (altrimenti detto cannonao, garnacha in spagnolo, grenache in francese) è il vitigno a bacca nera più diffuso in sardegna. la coltivazione...