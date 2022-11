Un vino bianco della Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino bianco della Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBANA

Significato/Curiosita : Un vino bianco della romagna

Il pagadebit di romagna è un vino bianco prodotto nella provincia di forlì-cesena. il nome curioso, che in dialetto romagnolo significa "paga debiti",...

Denominazioni dell'albana: albana a grappo longo, albana a grappolo fitto, albana a grappolo lungo, albana a grappolo rado o gentile, albana dell'istria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con vino; bianco; della; romagna; vino del Modenese; Un vino sardo; Un vino ... poco scuro; La zona dove si produce un vino in esclusiva; È detta il Continente bianco ; Si veste tutta di bianco ma non e una tennista old style; Mammiferi dal musetto bianco e nero; Il _ bianco : David Bowie; Un virtuoso della tastiera; Una manopola della radio; Il tubo della maschera del sub; Lo sport della Pellegrini; Un tipo di canto lirico tipico della romagna ; Simile alla cipolla, c è quello di romagna ; Repubblica circondata da Emilia romagna e Umbria; Regione storica italiana ora unita con la romagna ;