Veste di penitenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veste di penitenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CILICIO

Significato/Curiosita : Veste di penitenza

La penitenza è un sacramento comune a due chiese cristiane, quella cattolica e quella ortodossa. con il sacramento della penitenza, un credente, se sinceramente...

Traduzione abituale di cilicio è "sacco", in quanto in ebraico cilicio si dice saq. dopo la venuta di cristo, l'uso del cilicio si estende rapidamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con veste; penitenza; Si veste tutta di bianco ma non e una tennista old style; Chi lo porta, veste di nero; veste tipica indiana; Riveste certe torte; Cinta usata come penitenza corporale; Cinture di penitenza ; Luogo di penitenza nelle antiche basiliche; Si paga per penitenza ; Cerca nelle Definizioni