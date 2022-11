Ventosa per idraulici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ventosa per idraulici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : STURALAVANDINI

Significato/Curiosita : Ventosa per idraulici

Meccanico utilizzato per eliminare intasamenti nelle tubature. sturalavandino per wc consiste di una coppa di gomma con funzione di ventosa fissata ad un'asta...

L'intervento di un idraulico. ci sono due tipi di sturalavandini: a wc e a lavello. uno sturalavandino a lavello ha un cerchio piatto progettato per adattarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con ventosa; idraulici; Una spaventosa condanna; È spaventosa mente deforme; Creatura spaventosa e orribile; Cosa spaventosa ; Congiungono tubi negli impianti idraulici ; Guarnizione da idraulici ; Verso da tortora... o verbo da idraulici ; Chiave per idraulici ;