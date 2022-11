Si usa per cucinare la carne in giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per cucinare la carne in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARBECUE

Significato/Curiosita : Si usa per cucinare la carne in giardino

si tratta di carne in fette disidratata ottenuta ricoprendola di sale ed esponendola al sole. si usa nei territori del nordovest, spesso per cucinare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi barbecue (disambigua). il barbecue (pronuncia italiana /'barbekju/), noto anche con la sua sigla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

