Una tecnica di rilassamento - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : TRAINING AUTOGENO

Significato/Curiosita : Una tecnica di rilassamento

Esiste una serie di tecniche di rilassamento di varia natura. secondo i sostenitori dei diversi metodi, alcuni dei quali privi di prove scientifiche a...

Il training autogeno (ta) è una tecnica di rilassamento di interesse psicofisiologico, usata in ambito clinico nella gestione dello stress e delle emozioni...

