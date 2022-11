Una nota valle del Bresciano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota valle del Bresciano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TROMPIA

Significato/Curiosita : Una nota valle del bresciano

Nella valle del chiese, valli giudicarie e val rendena . esempio di dialetto bresciano su un cartello stradale a gombio (polaveno) la maggior parte del lessico...

691944°n 10.186389°e45.691944; 10.186389 la val trompia o valtrompia (in dialetto bresciano: vall trómpia, pronunciato ['(v)al 'trompj], conosciuta anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

