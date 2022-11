Una manopola della radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una manopola della radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una manopola della radio

(frequenza mortale) e squelch (che sarebbe la manopola per silenziare i fruscii di fondo delle frequenze nella radio cb). il film è uscito in america il 21 ottobre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sintonia (disambigua). in radiotecnica la sintonia è l'operazione che permette di selezionare, tra tutti...